Covid | Federalberghi Sondrio | ' se penalizzati chiederemo indennizzi a governo' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - In caso di un impatto economico dalle nuove misure il settore alberghiero e del turismo è pronto a chiedere compensazioni al. "Stiamo ancora finendo di aspettare alcunirelativi allo scorso anno", dice Galli. "Ma se verremocompensazioni ale alla Regione. In ogni caso preferiamo incassare noi i soldi e di non dover chiedere l'elemosina". Per il momento, spiega il presidente di, non si registrano disdette delle prenotazioni per le prossime ferie invernali dovute alle nuove misure anti-volute dal. "Registriamo cancellazioni tutti i giorni, ma questo perché c'è una maggiore flessibilità nelle modalità di prenotazione, per cui si può ...