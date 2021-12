Covid, Ema: "Stati possono usare la pillola anti - virale Pfizer" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il medicinale Paxlovid della Pfizer può essere utilizzato contro il Covid. E' il parere dell'Ema 'emesso per supportare le autorità nazionali su un possibile uso precoce del medicinale' prima dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il medicinale Paxlovid dellapuò essere utilizzato contro il. E' il parere dell'Ema 'emesso per supportare le autorità nazionali su un possibile uso precoce del medicinale' prima dell'...

