Covid, Ema autorizza due nuovi farmaci | Mappa Ecdc: in giallo solo Sardegna, Puglia e Molise | Gb, 88mila casi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il ministro della Salute Speranza sulla campagna vaccinale anti - Covid: 'Siamo oltre i 13 milioni di richiami somministrati e l'88,37% degli over 12 ha ricevuto la prima dose '. La Mappa del Centro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il ministro della Salute Speranza sulla campagna vaccinale anti -: 'Siamo oltre i 13 milioni di richiami somministrati e l'88,37% degli over 12 ha ricevuto la prima dose '. Ladel Centro ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19: si tratta dello Xevudy… - MediasetTgcom24 : L'Ema autorizza due nuovi farmaci per il trattamento del Covid #Ema - Adnkronos : Pillola #covid Pfizer, 'entro 5 giorni e no in gravidanza': le indicazioni dell’#Ema. - CinziaSally : Si sale.?? Coronavirus: i dati aggiornati al 16 dicembre - franser_real : #CoronavirusARV: i dati aggiornati al 16 dicembre -