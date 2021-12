Covid e viaggi, dalla quarantena al tampone obbligatorio: ecco le regole Paese per Paese per chi torna dall'estero (Di giovedì 16 dicembre 2021) quarantena di cinque giorni per chi rientri dall?estero, anche da uno Stato dell?Unione Europea, e non sia vaccinato. tampone obbligatorio, invece, per chi si sia sottoposto... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021)di cinque giorni per chi rientri, anche da uno Stato dell?Unione Europea, e non sia vaccinato., invece, per chi si sia sottoposto...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Francia: da sabato stop ai viaggi non essenziali da e per il Regno Unito - SkyTG24 : Covid, Garavaglia: 'Restrizioni sui viaggi mettono a rischio il turismo' - MediasetTgcom24 : Francia, da sabato stop viaggi non essenziali da e per Gb #covid - fainformazione : Come andare in vacanza sicuri utilizzando i Corridoi Turistici Covid Free Come sappiamo da quando è iniziata la pa… - fainfoesteri : Come andare in vacanza sicuri utilizzando i Corridoi Turistici Covid Free Come sappiamo da quando è iniziata la pa… -