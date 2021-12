Covid, donna incinta non vaccinata finisce in terapia intensiva e si pente: 'Fatelo anche in gravidanza' (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Per un po' sono stata contraria al vaccino, ma ora non ho dubbi: vaccinatevi, anche se siete in gravidanza'. È l'appello rivolto da una donna altoatesina, incinta e non vaccinata , finita in terapia ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Per un po' sono stata contraria al vaccino, ma ora non ho dubbi: vaccinatevi,se siete in'. È l'appello rivolto da unaaltoatesina,e non, finita in...

