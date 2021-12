Covid: donna incinta finita in intensiva, "vaccinatevi" (Di giovedì 16 dicembre 2021) "vaccinatevi"! E' l'appello che una donna incinta, non vaccinata e finita in terapia intensiva. Il videomaker altoatesino Andrea Pizzini, che da tempo sta documentando la vita nei reparti Covid, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) ""! E' l'appello che una, non vaccinata ein terapia. Il videomaker altoatesino Andrea Pizzini, che da tempo sta documentando la vita nei reparti, ha ...

