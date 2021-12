Covid, da lunedì 20 Liguria in zona gialla. Toti: "Siamo nel picco della quarta ondata" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Secondo il report del 16 dicembre l'incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dalasarà inper le prossime due settimane. Secondo il report del 16 dicembre l'incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, ...

Advertising

simonebaldelli : Perseverare è diabolico, specie se si sostiene una tesi sbagliata con argomenti sbagliati. 'I lunedì non sono tutt… - Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - myrtamerlino : Dunque i #NoVax non ascoltano la scienza, non credono ad alcun virologo, ma appena uno scienziato esprime un dubbio… - zazoomblog : Covid da lunedì 20 Liguria in zona gialla. Toti: Siamo nel picco della quarta ondata - #Covid #lunedì #Liguria… - Vito_Troiano : La Liguria in giallo da lunedì: ecco le altre Regioni a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid, il governatore Toti annuncia: 'Liguria in zona gialla da lunedì per le prossime due settimane' Argomenti trattati Covid, Liguria in zona gialla da lunedì 20 dicembre Liguria in zona gialla da lunedì 20 dicembre, l'annuncio di Toti Liguria in zona gialla da lunedì 20 dicembre, le altre Regioni ...

Covid, ultime news. Il governatore Toti: "Liguria in zona gialla da lunedì". LIVE La Regione ha superato le soglie di occupazione ospedaliera e incidenza dei contagi che determinano il cambio di colore. Intanto, dopo l'Open Day nel Lazio, al via in tutto il Paese le vaccinazioni ...

Covid, ultime news. Il governatore Toti: "Liguria in zona gialla da lunedì". LIVE Sky Tg24 Argomenti trattati, Liguria in zona gialla da20 dicembre Liguria in zona gialla da20 dicembre, l'annuncio di Toti Liguria in zona gialla da20 dicembre, le altre Regioni ...La Regione ha superato le soglie di occupazione ospedaliera e incidenza dei contagi che determinano il cambio di colore. Intanto, dopo l'Open Day nel Lazio, al via in tutto il Paese le vaccinazioni ...