Covid | Cunial contro vaccino a bambini | ' tenete lontane vostre mani avide' **

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sara Cunial, la deputata No Vax del Misto, ha di nuovo partecipato oggi alla seduta di Montecitorio senza esibire il certificato verde ed è intervenuta dalla tribuna per chiedere al ministro Roberto Speranza di riferire in aula sul vaccino anti Covid per i bimbi sotto gli 11 anni. Cunial chiede conto in particolare delle "gravissime e tendenziose" dichiarazioni di Patrizia Popoli di Aifa, secondo cui la vaccinazione "non ha affetti avversi, al massimo un mal di testa e febbre, riferendosi allo studio su 3mila bambini commissionato da Pfizer e Biontech e oscurando e censurando volutamente i dati ufficiali del database statunitense che al 3 dicembre riporta sui minori 30.500 reazioni avverse, 234 disabilità permanenti e 54 morti". "Chiedo che venga sospesa questa vergognosa e pericolosa ...

