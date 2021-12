Covid, contagi in salita e altri 123 morti. Tamponi obbligatori per i vaccinati? Il parere degli esperti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 26.109 i nuovi contagi da Covid in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 123 morti. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 718.281 Tamponi con un tasso di positività al 3,6%. In terapia intensiva 101 nuovi ingressi in ventiquattr’ore, 917 in totale. Sono 29 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 7.338 persone. Covid, in totale 317.930 positivi Dall’inizio dell’emergenza sono 5.308.180 i contagiati dal Covid, mentre le vittime sono 135.301. In totale i guariti sono 4.854.949, 13.704 nelle ultime ventiquattr’ore. Ad oggi in Italia sono 317.930 i positivi al coronavirus, 12.277 in più di ieri. LEGGI ANCHE Farmaci anti-Covid, sì dell'Ema ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 26.109 i nuovidain Italia secondo il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre123. Nelle ultime ventiquattr’ore sono stati processati 718.281con un tasso di positività al 3,6%. In terapia intensiva 101 nuovi ingressi in ventiquattr’ore, 917 in totale. Sono 29 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 7.338 persone., in totale 317.930 positivi Dall’inizio dell’emergenza sono 5.308.180 iati dal, mentre le vittime sono 135.301. In totale i guariti sono 4.854.949, 13.704 nelle ultime ventiquattr’ore. Ad oggi in Italia sono 317.930 i positivi al coronavirus, 12.277 in più di ieri. LEGGI ANCHE Farmaci anti-, sì dell'Ema ...

