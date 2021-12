Covid, Apple posticipa il rientro in ufficio: 1000 dollari a ciascun dipendente (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Novembre Apple aveva annunciato che tutti i dipendenti avrebbero ripreso a lavorare anche in ufficio, con una formula ibrida, a partire dal 1 febbraio. A causa del Covid, l’azienda ha posticipato il rientro in ufficio. Il 15 dicembre Tim Cook ha inviato una email a tutto il personale di Apple, annunciando la sospensione di ogni piano per tornare in sede. Apple fornirà ai dipendenti 1.000 dollari ciascuno per far fronte alle necessità del lavoro da casa. Il tutto nella stessa settimana in cui l’azienda ha anche dovuto chiudere tre Apple Store, in risposta ad alcune nuove ondate di contagi trai suoi dipendenti. Lo stesso aveva fatto Google a inizio dicembre, annunciando il posticipo del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Novembreaveva annunciato che tutti i dipendenti avrebbero ripreso a lavorare anche in, con una formula ibrida, a partire dal 1 febbraio. A causa del, l’azienda hato ilin. Il 15 dicembre Tim Cook ha inviato una email a tutto il personale di, annunciando la sospensione di ogni piano per tornare in sede.fornirà ai dipendenti 1.000o per far fronte alle necessità del lavoro da casa. Il tutto nella stessa settimana in cui l’azienda ha anche dovuto chiudere treStore, in risposta ad alcune nuove ondate di contagi trai suoi dipendenti. Lo stesso aveva fatto Google a inizio dicembre, annunciando il posticipo del ...

