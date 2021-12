Covid, allerta variante Omicron nel Lazio: individuati altri 3 casi (Di giovedì 16 dicembre 2021) variante Omicron nel Lazio, cresce l’allerta per quest’ulteriore mutazione del Coronavirus. Dopo i casi rilevati negli ultimi giorni, l’allarme circa la diffusione di questa variante continua purtroppo a crescere. Infatti, nel consueto bollettino sull’andamento della curva epidemiologica a Roma e nel Lazio, l’assesore regionale alla sanità D’Amato ha dichiarato la presenza di altri tre casi riconducibili alla variante Omicron. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 2.625 nuovi casi e 12 morti. D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’ variante Omicron nel Lazio, individuati allo Spallanzani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021)nel, cresce l’per quest’ulteriore mutazione del Coronavirus. Dopo irilevati negli ultimi giorni, l’allarme circa la diffusione di questacontinua purtroppo a crescere. Infatti, nel consueto bollettino sull’andamento della curva epidemiologica a Roma e nel, l’assesore regionale alla sanità D’Amato ha dichiarato la presenza ditrericonducibili alla. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel2.625 nuovie 12 morti. D’Amato: ‘Mantenere alta l’attenzione’nelallo Spallanzani ...

