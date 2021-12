Advertising

stefano_gatto97 : RT @TgrRai: #Covid_19, rafforzati i controlli all'aeroporto di Fiumicino nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove restrizioni per… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Fiumicino rafforzati controlli per ingressi da Paesi Ue #covid - TgrRai : #Covid_19, rafforzati i controlli all'aeroporto di Fiumicino nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove rest… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Fiumicino rafforzati controlli per ingressi da Paesi Ue #covid - SaCe86 : A Fiumicino rafforzati controlli agli ingressi dagli altri Paesi Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fiumicino

Controlli rafforzati all'aeroporto dinel primo giorno di entrata in vigore delle nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi Ue. Fino al 31 gennaio 2022 i viaggiatori sono tenuti infatti a presentare, oltre ...16 dic 09:38 Arafforzati controlli ad ingressi Ue Primo giorno di entrata in vigore ... oltre al Green pass, un certificato di negatività alcompiuto nel Paese di partenza con un test ...A Roma, ormai, per fare un tampone molecolare bisogna andare oltre il Grande Raccordo Anulare. E percorrere fino a 100 chilometri per trovare un ...Il ballerino cecinese era rientrato in Italia per la pandemia. Ora ha ritrovato New York: «Emozione impareggiabile» ...