Covid | 26 109 nuovi casi e 123 decessi in 24 ore

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento deidi contagio da-19 in Italia, con il numero più alto di positivi della quarta ondata. Secondo i dati del ministero della Salute, icontagiati sono 26.109, un incremento rispetto ai 23.195 delle 24 ore precedenti ma con un numero superiore di tamponi effettuati, 718.281 e che determina un tasso di positività quasi stabile al 3.63%. Lieve calo dei, 123 (-6).I guariti oggi sono 13.704, gli attualmente positivi registrano un aumento di 12.277 unità, segnando un numero totale pari a 317.930. Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari sono al momento ospitati 7.338 (+29), crescono le terapie intensive a 917 (+47) con 101ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 309.675 persone. Dal fronte delle regioni, la Lombardia oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 109

I dati del bollettino. Effettuati 718.281 tamponi ,tasso di positività del 3.63% Oggi 16 dicembre sono stati riscontrati 26.nuovi casi di positività al coronavirus, 2.914 in più rispetto ai 23.195 rilevati ieri, ...Nelle ultime 24 ore sono stati 26.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 23.195 . Aumentano i ... Le vittime approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle ...In Lombardia 5.304 casi, in Veneto 3.383 e nel Lazio 2.652 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 dic - Crescono ancora i nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 26.109 (+2.914) quelli registrati ...Sono 26.109 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.195. Un dato, quello dei nuovi contagiati, che rappresent ...