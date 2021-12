Covid 19 in Campania, bollettino del 15 dicembre: 1.770 positivi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 15 dicembre, parla di 1.770 nuovi positivi su 39.914 test eseguiti. Sono 1.770 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su 39.914 test eseguiti secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi regionale. Il tasso di incidenza sale al 4,43% rispetto a 4,33% di ieri. Leggi su 2anews (Di giovedì 16 dicembre 2021)19 in: ildi ieri, mercoledì 15, parla di 1.770 nuovisu 39.914 test eseguiti. Sono 1.770 i nuovial19 in, su 39.914 test eseguiti secondo i dati deldell’Unità di crisi regionale. Il tasso di incidenza sale al 4,43% rispetto a 4,33% di ieri.

