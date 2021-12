Covid-19, i nuovi contagi non si arrestano: più di 26mila nelle ultime 24 ore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Volano i contagi Covid in Italia, più di 26mila nelle ultime 24 ore di cui 5mila solo in Lombardia, come non succedeva dal 12 marzo scorso. Calano leggermente i morti, che però sono ancora più di 120. Andamento a due facce sul fronte ospedaliero: i ricoveri frenano rispetto ai balzi dei giorni, ma preoccupano le terapie intensive dove oggi si registrano più di 100 ingressi. Tra la stagione invernale, le festività natalizie e la diffusione della variante Omicron siamo in un periodo molto delicato.E, secondo il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, con la nuova mutazione e l'attuale sistema dei colori per le regioni si rischia "di congestionare silenziosamente gli ospedali". "Criteri che - rileva Cartabellotta - lasciano alle Regioni la massima autonomia nell'aumentare la disponibilità di posti letto ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Volano iin Italia, più di24 ore di cui 5mila solo in Lombardia, come non succedeva dal 12 marzo scorso. Calano leggermente i morti, che però sono ancora più di 120. Andamento a due facce sul fronte ospedaliero: i ricoveri frenano rispetto ai balzi dei giorni, ma preoccupano le terapie intensive dove oggi si registrano più di 100 ingressi. Tra la stagione invernale, le festività natalizie e la diffusione della variante Omicron siamo in un periodo molto delicato.E, secondo il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, con la nuova mutazione e l'attuale sistema dei colori per le regioni si rischia "di congestionare silenziosamente gli ospedali". "Criteri che - rileva Cartabellotta - lasciano alle Regioni la massima autonomia nell'aumentare la disponibilità di posti letto ...

