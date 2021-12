Costruzioni | Donati Ance Giovani | “Dopo 12 anni di crisi ripartiamo | ma abbiamo perso competenze”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Noi siamo un settore che in questo momento sta vivendo una nuova ripartenza,12di. Ma ci portiamo dietro un bagaglio non molto bello, che è la perdita disia dal punto di vista della perdita delle imprese, perché decine di migliaia sono fallite, sia per i 600mila posti di lavoro persi con la contrazione del 33% del valore aggiunto del settore”. Lo dice all’Adnkronos Angelica, eletta nuovo presidente deidell’, l’associazione che riunisce i costruttori edili. “Adesso – continua – c’è una forte ripartenza. Quest’anno il settore dellecrescerà del 15%. E’ il motore trainante della crescita in Europa, mauna carenza importante degli addetti ai lavori, a livello ...