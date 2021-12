Costa | vaccino Covid per i bimbi 0 - 5 anni possibile entro fine marzo

Advertising

A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea, intervenuto oggi a Uno Mattina su Rai1. 'Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche ilper i più piccoli. ...Dopo l'Open Day nel Lazio, al via oggi in tutto il Paese la campagna vaccinale per i bimbi da 5 a 11 anni. Primo giorno di entrata in vigore delle nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli ...Il vaccino anti Covid ai bambini fino ai 5 anni potrebbe arrivare in primavera, forse entro fine marzo. A dirlo è il sottosegretario alla Salute ...Sono entrate nella fase finale anche l'approvazione e l'immediata produzione su larga scala del vaccino anti Covid per i bambini da ...