Cosa c’è dietro l’azienda che produce “Follow the Truth” | il social di Trump

"Follow the Truth", segui la verità. È lo slogan di Truth social, l'annunciato social network di Donald Trump, attualmente disponibile nell'App Store solo in preordine. A due mesi dalla notizia della "futura" apertura del social però, inseguirne la verità è davvero difficile. Le poche immagini usate come teaser del prodotto ricordano un clone di Twitter, antico amore proibito di The Donald, e poco altro. Le cose non migliorano guardando le scartoffie burocratiche legate a Truth e all'azienda che dovrebbe produrlo. Il che è un peccato perché l'app è piuttosto attesa nel giro della destra repubblicana e pare interessare anche gli investitori. Lo scorso ottobre, infatti, nei giorni successivi all'annuncio, il titolo in borsa del ...

