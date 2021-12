Cosa cambia per l’Italia con Scholz al governo in Germania? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Olaf Scholz si è insediato alla Cancelleria federale di Berlino ed è intenzionato a continuare la tradizione dell’Europa tedesca. Il successore di Angela Merkel riadatterà, plasmerà sulla scia dei cambiamenti previsti nei Trattati, conformerà all’era del post-pandemia la partita di Berlino per la centralità nell’Europa ma non devierà da un obiettivo di fondo seguito dal Paese dai tempi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 16 dicembre 2021) Olafsi è insediato alla Cancelleria federale di Berlino ed è intenzionato a continuare la tradizione dell’Europa tedesca. Il successore di Angela Merkel riadatterà, plasmerà sulla scia deimenti previsti nei Trattati, conformerà all’era del post-pandemia la partita di Berlino per la centralità nell’Europa ma non devierà da un obiettivo di fondo seguito dal Paese dai tempi InsideOver.

Advertising

Francescovotta1 : @JL_TwT @repubblica e dopo che hai votato in Italia cosa cambia? Le decisioni sono prese da organismi transnazional… - LaVersioneDiCe : RT @Stefanialove_of: Che fastidio vi da la mia sessualità, cosa vi importa se un giorno mi vesto da donna e un giorno non mi trucco, cosa c… - arafenix70 : @CottarelliCPI utilizzare quelli già presenti no??E se invece di 60 milioni siamo 50 cosa cambia?Combatte gli scafi… - ilmeteoit : #COVID: #Prorogato lo #STATO di #EMERGENZA! #Cosa cambia in #ITALIA - Mario235805751 : @Clalblanca Senti il tuo sarcasmo e fuori luogo, primo perché la scopata ve la siete inventate voi. Ma non e quest… -