Corsa a mobili ed elettrodomestici | come usare subito il bonus

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Per sfruttare al massimo l'agevolazione è consigliabile procedere entro il 31 dicembre 2021. La detrazione ci sarà anche nel 2022, ma scenderà parecchio il tetto di spesa

... perciò coloro che in questo momento stanno restaurando casa ed hanno necessità di acquistare nuovi mobili o elettrodomestici dovrebbero agire entro il 31 dicembre, se intendono beneficiare al massimo dell'agevolazione. Per sfruttare al massimo l'agevolazione è consigliabile procedere entro il 31 dicembre 2021. La detrazione ci sarà anche nel 2022, ma scenderà parecchio il tetto di spesa ...