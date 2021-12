Coronavirus Italia, casi in aumento: oltre 26 mila positivi. 123 decessi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora in netta crescita la curva epidemica del Covid in Italia, che fa segnare oggi il nuovo record della quarta ondata: 26.109 casi , contro i 23.195 di ieri. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora in netta crescita la curva epidemica del Covid in, che fa segnare oggi il nuovo record della quarta ondata: 26.109, contro i 23.195 di ieri. Mai così tanti addirittura dal 12 marzo...

