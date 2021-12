Coronavirus in Toscana: 7 morti, oggi 16 dicembre. Ma anche 1222 contagi: scatta un nuovo allarme (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 7 i morti per Coronavirus, oggi 16 dicembre 2021, in Toscana. Si tratta di 5 uomini ew 2 donne con età media di 74 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 7 persone decedute sono 1 a Prato, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno. Ma preoccupa molto la nuova esplosione dei casi, arrivati oggi a 1.222 (1.185 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 7 iper162021, in. Si tratta di 5 uomini ew 2 donne con età media di 74 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 7 persone decedute sono 1 a Prato, 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno. Ma preoccupa molto la nuova esplosione dei casi, arrivatia 1.222 (1.185 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitinterno : Coronavirus: in Toscana altri 1.222 casi. Il tasso dei nuovi positivi sale a 3,54 - - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 1.222 - 055firenze : #Coronavirus, nuovo picco di casi in #Toscana. Sette decessi, stabili i ricoveri - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 7 morti, oggi 16 dicembre. Ma anche 1222 contagi: scatta un nuovo allarme - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 1.222 nuovi casi (3,54%), 371 ricoverati, 7 deceduti -