Coronavirus, il bollettino del 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 26.109, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 5.308.180. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 12.277 unità, quindi al momento risultano positive 317.930 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 917. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 7.338, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 309.675. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 123 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 135.301. Da ieri si registrano anche 13.704 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.854.949. Nuovi contagiati: 26.109 Contagiati totali: 5.308.180 Incremento netto positivi: +12.277 Attualmente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 26.109, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 5.308.180. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 12.277 unità, quindi al momento risultano positive 317.930 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 917. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 7.338, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 309.675. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 123 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 135.301. Da ieri si registrano anche 13.704 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 4.854.949. Nuovi contagiati: 26.109 Contagiati totali: 5.308.180 Incremento netto positivi: +12.277 Attualmente ...

