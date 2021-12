Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 16 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. bollettino Campania 16 dicembreDi seguito il bollettino Regione di oggi: 1770 positivi, 39.914 tamponi, 8 morti. LEGGI ANCHE –> Vaccino Covid, in Campania si apre ai bambini 5-11 anni: come prenotare Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 26 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 395 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia Di Gennaro su ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildelladi16. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.16Di seguito ildi: 1770 positivi, 39.914 tamponi, 8 morti. LEGGI ANCHE –> Vaccino Covid, insi apre ai bambini 5-11 anni: come prenotare Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 26 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 395 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mattia Di Gennaro su ...

Advertising

sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #16dicembre #Coronavirus #COVID19 - PolicoRobot : RT @SassiLive: CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 15 DICEMBRE: 128 CASI POSITIVI (18 MATERA, 20 POTENZA, 14 LAGONEGRO, 14 TRECCHINA, 9 P… - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 15 DICEMBRE: 128 CASI POSITIVI (18 MATERA, 20 POTENZA, 14 LAGONEGRO, 14 TRECC… - gazzettanapoli : Sono 1.621 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 dicembre. Registrati inoltr… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania, dati in crescita: più di 1.600 nuovi casi e ricoveri vicini a quota 400 -