Coronavirus, 23.195 positivi in Italia in sole 24 ore e 129 morti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 23.195 i positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Una cifra record che non si registrava dallo scorso primo aprile così come quella dei 129 morti che non si registrava dallo scorso 28 maggio. Al momento la variante Omicron è presente in Italia allo 0,19% Coronavirus, record di morti e di positivi Lo scorso primo aprile era stata registrata la cifra record di 23.649 positivi. Una cifra quasi raggiunta dai 23.195 registrati ieri. Lo scorso 28 maggio i morti invece erano 129 cosi come la cifra raggiunta nelle ultime 24 ore. Dati basati su 634.638 tamponi antigienici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore mentre in precedenza erano stati 776.363. Numeri che segnalano un aumento del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 23.195 ialregistrati innelle ultime 24 ore. Una cifra record che non si registrava dallo scorso primo aprile così come quella dei 129che non si registrava dallo scorso 28 maggio. Al momento la variante Omicron è presente inallo 0,19%, record die diLo scorso primo aprile era stata registrata la cifra record di 23.649. Una cifra quasi raggiunta dai 23.195 registrati ieri. Lo scorso 28 maggio iinvece erano 129 cosi come la cifra raggiunta nelle ultime 24 ore. Dati basati su 634.638 tamponi antigienici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore mentre in precedenza erano stati 776.363. Numeri che segnalano un aumento del ...

