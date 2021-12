Corona virus: Italia, 317230 attualmente positivi a test (+12277 in un giorno) con 135301 decessi (123) e 4854949 guariti (13704). Totale di 5308180 casi (26109) Dati della protezione civile: effettuati 718281 tamponi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 317230 attualmente positivi a test (+12277 in un giorno) con 135301 decessi (123) e 4854949 guariti (13704). Totale di 5308180 casi (26109) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 718281 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 16 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(123) e).di) proviene da Noi Notizie..

