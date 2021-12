Coppa Italia | Spezia-Lecce | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La sfida dei sedicesimi ditramette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti opposti nei rispettivi campionati di Serie A e B (di seguito le). I liguri sono quartultimi in classifica con appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e nell’ultimo turno hanno perso 2-0 fuori casa contro la Roma incassando la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate. Inoltre, hanno la peggior difesa del campionato con 38 reti subite e il terzo peggior attacco (17 gol realizzati come il Cagliari, hanno segnato meno solo Venezia e Salernitana). Nell’ultimo turno didisputato ad agosto, loha vinto 1-3 sul campo del Pordenone grazie alle reti di Erlic, Nikolaou e Colley. In cadetteria, il ...

Lo Spezia ha vinto una sola partita delle ultime nove giocate in serie A, subendo ben 17 reti e mostrando una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco. Il turno dirischia di diventare una trappola. Da un lato perché un risultato negativo contro una squadra di serie B, il Lecce di Marco Baroni, sarebbe un'ulteriore mazzata sul morale e metterebbe a ...Commenta per primo Stasera si completa il programma dei sedicesimi di finale in. Si (ri)parte alle ore 18, quando lo Spezia riceve il Lecce (serie B). A seguire alle ore 21 c'è Sampdoria - Torino: chi passa il turno trova la Juventus agli ottavi, sempre in gara ...“La designazione di una donna per la gara di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella? Penso di interpretare il pensiero del 90% degli italiani - ha affermato Vessicchio - quando affermo che le donne ...Hellas Verona – Milan femminile. Ecco dove e quando si gioca la partita di Coppa Italia femminile 2021-2022. Orario e ultime notizie sulle formazioni. Verona vs Milan. E’ la prossima partita in calend ...