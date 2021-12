Coppa Italia | Sampdoria-Torino | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La sfida traè certamente la più interessante in questi sedicesimi di(di seguito le). I blucerchiati non hanno vissuto una prima parte di stagione esaltante ma nelle ultime giornate sembrano in ripresa, come dimostrano le tre vittorie nelle ultime cinque partite. Importante, soprattutto, la vittoria nel ‘Derby della Lanterna’ contro il Genoa nell’ultimo turno disputato grazie alle reti di Gabbiadini e Caputo, più l’autogol di Vanheusden. I liguri guardano al prosieguo della stagione con maggiore fiducia, avendo attualmente otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nello scorso turno di, la Samp ha ottenuto la qualificazione battendo 3-2 l’Alessandria con i gol di Quagliarella, Gabbiadini e Thorsby. Il ...

Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - blogsicilia : #notizie #sicilia Lecce agli ottavi di Coppa Italia, 2-0 allo Spezia - - zazoomblog : Lecce agli ottavi di Coppa Italia 2-0 allo Spezia - #Lecce #ottavi #Coppa #Italia #Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

I gol di Listkowski e Calabresi decidono il match e portano i pugliesi al prossimo turno di, dove ci sarà la Roma. L'avvio ? Thiago Motta deve pensare alla partita di campionato con l'...Le formazioni ufficiali di Sampdoria Torino match valido per i sedicesimi di finale della2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria Torino, match valido per i sedicesimi di finale della2021/2022. SAMPDORIA (4 - 4 - 2): ...Venerdì 17 dicembre (ore 11.45) andrà in scena il superG maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo in terra italiana, do ...Il Lecce supera al Picco lo Spezia di Thiago Motta col risultato di 2-0 e diventa l’unica squadra di Serie B a essersi qualificata per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I gol vittoria sono stati ...