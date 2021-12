Coppa Italia | lo Spezia eliminato | il Lecce va agli ottavi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilsi è qualificato per glidella. I salentini hanno battuto in Liguria loper 2 - 0 e, nel prossimo turno, affronteranno la Roma. . 16 dicembre 2021

Il Lecce si è qualificato per gli ottavi della. I salentini hanno battuto in Liguria lo Spezia per 2 - 0 e, nel prossimo turno, affronteranno la Roma. . 16 dicembre 2021Commenta per primo SAMPDORIA (4 - 4 - 1 - 1): Falcone; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Verre, Ciervo; Askildsen; Quagliarella. TORINO (4 - 3 - 3): Berisha; Ola Aina, Izzo, ...E' tempo di sprint maschile sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornand (Francia). Nell'Alta Savoia la Coppa del Mondo di biathlon entra sempre di più nel vivo e oggi sarà teatro della prova sui due poligon ...Alle 21 ci sarà la sfida di Coppa Italia tra Torino e Sampdoria. La vincente tra queste due squadre affronterà la Juventus nel prossimo turno. Ecco le formazioni ufficiali di Torino ...