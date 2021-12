Coppa Italia calcio, Sampdoria-Torino 2-1: blucerchiati agli ottavi contro la Juventus. Avanza il Lecce (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi si sono giocate le ultime due partite valide per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021-2022 di calcio. La Sampdoria ha sconfitto il Torino per 2-1 nell’unico match tra squadre di Serie A. I blucerchiati sono passati in vantaggio al 16? col rigore siglato da Quagliarella, Mandragora ha pareggiato al 54? dal dischetto, Verre ha messo a segno il gol del successo al 60?. Gli uomini di D’Aversa si sono così regalati l’ottavo di finale contro la Juventus, non si è palesato il derby della Mole. Il Lecce ha invece vinto in casa dello Spezia per 2-0 grazie ai sigilli di Listkowski al 43? e di Calabresi al 55?, guadagnandosi così l’ottavo di finale contro la Roma. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Oggi si sono giocate le ultime due partite valide per i sedicesimi di finale della2021-2022 di. Laha sconfitto ilper 2-1 nell’unico match tra squadre di Serie A. Isono passati in vantaggio al 16? col rigore siglato da Quarella, Mandragora ha pareggiato al 54? dal dischetto, Verre ha messo a segno il gol del successo al 60?. Gli uomini di D’Aversa si sono così regalati l’ottavo di finalela, non si è palesato il derby della Mole. Ilha invece vinto in casa dello Spezia per 2-0 grazie ai sigilli di Listkowski al 43? e di Calabresi al 55?, guadagnandosi così l’ottavo di finalela Roma. Foto: Lapresse

Advertising

Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - Nic67finalfine : RT @Nino_TheBest: Una striscia di 35 vittorie consecutive (!) in Italia e 7 trofei vinti (4 scudetti, una coppa Italia, 2 supercoppe) su 10… - Tele_Nicosia : Torino ko 2-1, Samp agli ottavi di Coppa Italia: ora la Juve -