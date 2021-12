Coppa Italia, Cagliari agli ottavi: Cittadella ko 3-1 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Cagliari ritrova la vittoria battendo il Cittadella 3-1, successo che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia. Deiola sblocca il risultato al 16?, Ceter Valencia trova il raddoppio al 40?. Nella ripresa Pereiro cala il tris al 19?, prima del gol della bandiera dei veneti con Donnarumma a cinque minuti dalla fine. I sardi agli ottavi affronteranno il Sassuolo. Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilritrova la vittoria battendo il3-1, successo che vale la qualificazionedi finale di. Deiola sblocca il risultato al 16?, Ceter Valencia trova il raddoppio al 40?. Nella ripresa Pereiro cala il tris al 19?, prima del gol della bandiera dei veneti con Donnarumma a cinque minuti dalla fine. I sardiaffronteranno il Sassuolo.

