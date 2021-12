Coppa del mondo di sci alpinismo | la diretta delle gare da Pontedilegno Tonale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Trein un weekend, all'insegna dei grandi numeri. Le nevi disono pronte a ospitare l'opening delladeldi sci2021/2022, che torna nella località lombarda dopo il successo dello scorso anno. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 16, 17 e 19 dicembre, con tre prove in programma. Giovedì 16 dicembre toccherà alla sprint, che ha registrato 131 iscrizioni, mentre 148 sono gli atleti che hanno inviato la loro adesione per la Vertical Race di venerdì 17, con la chiusura affidata domenica 19 alla Individual Race, forte di ben 158 skialper attesi ai nastri di partenza. In totale sono 19 le nazioni rappresentate nelle starting list, a conferma – assieme ai notevoli numeri degli iscritti – del grande apprezzamento di cui godono ...