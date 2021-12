Coppa d’Africa 2022, si giocherà: il comunicato della CAF sulla competizione (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Coppa d’Africa si farà, la CAF attraverso un comunicato ufficiale ha parlato del protocollo speciale per la competizione La CAF ha diramato un comunicato ufficiale riguardo alla Coppa d’Africa del 2022. Di seguito il comunicato sul protocollo che ci sarà in Camerun: «La pandemia globale di COVID-19 e le sue varie varianti richiedono l’adozione di misure appropriate e adeguate per arginare la diffusione di questa malattia. Tuttavia, la vita deve andare avanti e dobbiamo imparare a conviverci. In Camerun sono state adottate misure efficaci e affidabili, un sistema di risposta già collaudato. Il Governo ha messo a punto uno speciale protocollo sanitario anti-COVID applicabile alla Coppa d’Africa. Tra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lasi farà, la CAF attraverso unufficiale ha parlato del protocollo speciale per laLa CAF ha diramato unufficiale riguardo alladel. Di seguito ilsul protocollo che ci sarà in Camerun: «La pandemia globale di COVID-19 e le sue varie varianti richiedono l’adozione di misure appropriate e adeguate per arginare la diffusione di questa malattia. Tuttavia, la vita deve andare avanti e dobbiamo imparare a conviverci. In Camerun sono state adottate misure efficaci e affidabili, un sistema di risposta già collaudato. Il Governo ha messo a punto uno speciale protocollo sanitario anti-COVID applicabile alla. Tra ...

