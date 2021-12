Convocazioni Italia, Joao Pedro e Luiz Felipe allo stage di gennaio: Mancini valuta (Di giovedì 16 dicembre 2021) I playoff per accedere al Mondiale di Qatar 2022 sono sempre più vicini e Mancini medita nuove soluzioni tra le Convocazioni per la sua Italia. Già negli scorsi mesi si era fatta concreta la possibilità di naturalizzare alcuni calciatori del nostro campionato, tra cui Joao Pedro e Luiz Felipe. Proprio i giocatori di Cagliari e Lazio, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno presenti allo stage che è in programma per la Nazionale nel mese di gennaio. L’intenzione è quella di valutare l’attaccante e il difensore proprio in vista delle Convocazioni per i playoff contro la Macedonia. Sarà quindi possibile per il commissario tecnico decidere se sfruttare o meno la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) I playoff per accedere al Mondiale di Qatar 2022 sono sempre più vicini emedita nuove soluzioni tra leper la sua. Già negli scorsi mesi si era fatta concreta la possibilità di naturalizzare alcuni calciatori del nostro campionato, tra cui. Proprio i giocatori di Cagliari e Lazio, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno presentiche è in programma per la Nazionale nel mese di. L’intenzione è quella dire l’attaccante e il difensore proprio in vista delleper i playoff contro la Macedonia. Sarà quindi possibile per il commissario tecnico decidere se sfruttare o meno la ...

