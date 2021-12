Convocati Sampdoria per il Torino: tre assenti in Coppa Italia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Convocati Sampdoria per il Torino: le scelte di D’Aversa in vista del match di Coppa Italia. La lista completa La Sampdoria ha diramato la lista dei Convocati per il match di Coppa Italia contro il Torino: assenti Mohamed Ihattaren, Mikkel Damsgaard ed Ernesto Torregrossa. L’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)per il: le scelte di D’Aversa in vista del match di. La lista completa Laha diramato la lista deiper il match dicontro ilMohamed Ihattaren, Mikkel Damsgaard ed Ernesto Torregrossa. L’elenco completo. Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

