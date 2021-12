Contagi oggi: i dati sul Covid del 16 dicembre, Liguria in zona gialla (Di giovedì 16 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui Contagi di oggi Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 26.109 su 718.281 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 123 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +47, mentre quelli ordinari a +29. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 13.704. Il tasso di positività sale al 3,6% (+0,0%). 103.681.440 le dosi di vaccino somministrate in totale. Liguria passa in zona gialla “Da ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente irelativi al-19. Il punto suidiPubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 26.109 su 718.281 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 123 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +47, mentre quelli ordinari a +29. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 13.704. Il tasso di positività sale al 3,6% (+0,0%). 103.681.440 le dosi di vaccino somministrate in totale.passa in“Da ...

