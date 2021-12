Consiglio europeo “discute” del tampone Italia ma Draghi tira dritto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per combattere il coronavirus e il diffondersi delle varianti servono "sforzi coordinati" assicurando che "qualunque restrizione sia basata su criteri obiettivi e non comprometta il funzionamento del mercato unico od ostacoli in maniera sproporzionata la libera circolazione tra gli Stati membri o i viaggi verso l'Ue". Questa la risposta "indiretta" dei leader europei alla decisione dell'Italia (ma anche del Portogallo e della Grecia) di chiedere il tampone a chi rientra dall'estero, anche se vaccinato. Il tema è stato affrontato durante la prima sessione di lavoro del Consiglio europeo, ancora in corso a Bruxelles. La decisione Italiana era stata già criticata dalla Commissione Ue e come prevedibile, il Consiglio è tornato sul tema. In particolare, riferiscono fonti presenti alla ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Per combattere il coronavirus e il diffondersi delle varianti servono "sforzi coordinati" assicurando che "qualunque restrizione sia basata su criteri obiettivi e non comprometta il funzionamento del mercato unico od ostacoli in maniera sproporzionata la libera circolazione tra gli Stati membri o i viaggi verso l'Ue". Questa la risposta "indiretta" dei leader europei alla decisione dell'(ma anche del Portogallo e della Grecia) di chiedere ila chi rientra dall'estero, anche se vaccinato. Il tema è stato affrontato durante la prima sessione di lavoro del, ancora in corso a Bruxelles. La decisionena era stata già criticata dalla Commissione Ue e come prevedibile, ilè tornato sul tema. In particolare, riferiscono fonti presenti alla ...

Advertising

ladyonorato : Per partecipare al meeting del Consiglio europeo, ai giornalisti (vaccinati e non) è richiesto un tampone pcr negat… - Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento di replica del Presidente Draghi al Senato a seguito del dibattito sulle Comunicazioni in v… - ItaliaViva : L'intervento di @matteorenzi sulle comunicazioni del Presidente Draghi in vista del prossimo Consiglio Europeo - marcyrav : RT @ladyonorato: Per partecipare al meeting del Consiglio europeo, ai giornalisti (vaccinati e non) è richiesto un tampone pcr negativo, tr… - monicafrassoni : @vonderleyen e #Commission ha il pieno potere di decidere se inserire gas e nucleare fra le attività “verdi” o no.… -