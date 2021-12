Coni: Malagò, 'firmato atto notarile per passaggio immobili da Sport e Salute' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Questa mattina è stato firmato il documento ‘Immissione e Possesso', l'atto notarile che finalmente sancisce il passaggio degli immobili previsti per legge da Sport e Salute al Coni. Abbiamo concluso con il rogito. Da oggi abbiamo anche formalmente le chiavi di casa dei centri di preparazione olimpica”. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa post Giunta. "Siamo in attesa della definizioni dopo l'eccellente lavoro della Funzione Pubblica e la piena condivisione delle autorità di governo, dello Sport e del Coni. Ci auguriamo che avvenga il prima possibile la formalizzazione degli accordi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Questa mattina è statoil documento ‘Immissione e Possesso', l'che finalmente sancisce ildegliprevisti per legge daal. Abbiamo concluso con il rogito. Da oggi abbiamo anche formalmente le chiavi di casa dei centri di preparazione olimpica”. Lo ha annunciato il presidente delGiovanni, nel corso della conferenza stampa post Giunta. "Siamo in attesa della definizioni dopo l'eccellente lavoro della Funzione Pubblica e la piena condivisione delle autorità di governo, delloe del. Ci auguriamo che avvenga il prima possibile la formalizzazione degli accordi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò Olimpiadi: Malagò, 'a Pechino e in quota ci sarà una piccola Casa Italia' Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza post Giunta, in merito ai Giochi Invernali di Pechino 2022.

Brunetta cintura nera di judo: "Ora le Olimpiadi!" Sui social, vola la clip pubblicata dal ministro della Pubblica Istruzione che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita di Giovanni Malagò, Presidente Coni, Domenico Falcone, Presidente Fijlkam (...

