Congedi parentali Covid al 50% prorogati al 31 marzo 2022

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Arriva la proroga al 31per ial 50% per i genitori lavoratori che hanno figli in quarantena. La notizia è stata diffusa a seguito del prolungamento dello stato d’emergenza a causa della pandemia che slitta dal 31 dicembre al 31del prossimo anno. A stabilirlo è il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri. Cosa cambia? Scopriamo tutte le possibili novità sull’argomento.al 50% con i figli in quarantena, arriva la proroga al 31Da ormai due anni gli italiani sono abituati ai repentini cambiamenti e misure preventive esercitate dallo Stato per contenere la crisi pandemica. In queste modificazioni rientrano nuove ...

Per approfondire: Bonus separati fino a 800 euro, ecco chi può richiederlo Cartelle esattoriali: al via la proroga per la scadenza delle rate Dall'ecobonus auto ai: le novità del ...All'interno del Dl , infine, inserita anche una proroga al 31 marzo 2022 deial 50% per tutti quei genitori che dovessero ritrovarsi ad avere figli posti in quarantena per il Covid. ...E anche i congedi parentali al 50% della retribuzione, per i genitori con figli o figlie con disabilità grave sono coinvolti nel provvedimento Con la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, ...I presidi: in ogni scuola due o tre casi di dipendenti no vax. Montanari (Anp Emilia Romagna): «Continue lettere di diffida che citano Costituzione e diritti umani» ...