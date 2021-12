Comune di Matera: la spesa relativa alle quote associative Impegno economico per il 2021 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di Nino Sangerardi: Vidimato dagli Uffici preposti –Servizi alla persona famiglia cittadino—del Comune di Matera l’Impegno economico, anno 2021, per le quote associative : 15.544,47 euro. Finanziamento suddiviso in questo modo : – Associazione Rete vie Francigene Basilicata euro 1.000,00 – FAI 540,00 -Federculture 2.485,73 -Associazione nazionale Città del Pane 3.000,00 -Associazione nazionale Città dell’olio 2.113,84 -Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo 500,00 – Associazione Distretto turismo rurale Le Terre di Aristeo 1.000,00 -Associazione CIDAC Città d’arte e cultura 3.100,00 -Associazione Beni italiani patrimonio mondiale UNESCO 1.800,00 Nello specifico questi organismi ,di cui il Municipio della Città dei Sassi è socio, si occupano di quanto ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di Nino Sangerardi: Vidimato dagli Uffici preposti –Servizi alla persona famiglia cittadino—deldil’, anno, per le: 15.544,47 euro. Finanziamento suddiviso in questo modo : – Associazione Rete vie Francigene Basilicata euro 1.000,00 – FAI 540,00 -Federculture 2.485,73 -Associazione nazionale Città del Pane 3.000,00 -Associazione nazionale Città dell’olio 2.113,84 -Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo 500,00 – Associazione Distretto turismo rurale Le Terre di Aristeo 1.000,00 -Associazione CIDAC Città d’arte e cultura 3.100,00 -Associazione Beni italiani patrimonio mondiale UNESCO 1.800,00 Nello specifico questi organismi ,di cui il Municipio della Città dei Sassi è socio, si occupano di quanto ...

