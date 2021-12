Compleanno Milan, la Serie A: “Rosso come il fuoco, nero come la paura” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Milan festeggia oggi il suo 122° Compleanno: ecco come la Lega Serie A ha fatto gli auguri su Twitter al club Rossonero per la ricorrenza Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilfesteggia oggi il suo 122°: eccola LegaA ha fatto gli auguri su Twitter al clubper la ricorrenza

Advertising

acmilan : ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel… - OliverR507 : RT @acmilan: ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel profondo d… - jcarrerojc : RT @acmilan: ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel profondo d… - Nurdianto_8 : RT @acmilan: ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel profondo d… - VeronicaAiroldi : RT @acmilan: ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel profondo d… -