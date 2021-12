Comici, spettacolo di sabbia e sensibilizzazione sulla donazione: è Palazzago Magic Christmas (Di giovedì 16 dicembre 2021) Palazzago. Prende il via domenica 19 dicembre alle 20.30 il ricco calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale di Palazzago per le prossime festività natalizie. Una novità assoluta per il paese, che è stato possibile organizzare grazie al contributo di Regione Lombardia e all’impegno dei membri della neonata Commissione comunale Turismo ed Eventi, guidata dall’Assessore Barbara Bonomi. In pochi giorni, con l’aiuto di un’agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, si è riusciti a preparare un bellissimo calendario in cui figurano, oltre ad alcuni eventi storici, come il tradizionale concerto di Santo Stefano del Corpo Musicale G. Rossini o come il passaggio di Babbo Natale per tutte le vie del paese, organizzato dall’Associazione Riparte Palazzago per la vigilia di Natale, anche delle novità assolute. Si ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021). Prende il via domenica 19 dicembre alle 20.30 il ricco calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale diper le prossime festività natalizie. Una novità assoluta per il paese, che è stato possibile organizzare grazie al contributo di Regione Lombardia e all’impegno dei membri della neonata Commissione comunale Turismo ed Eventi, guidata dall’Assessore Barbara Bonomi. In pochi giorni, con l’aiuto di un’agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, si è riusciti a preparare un bellissimo calendario in cui figurano, oltre ad alcuni eventi storici, come il tradizionale concerto di Santo Stefano del Corpo Musicale G. Rossini o come il passaggio di Babbo Natale per tutte le vie del paese, organizzato dall’Associazione Riparteper la vigilia di Natale, anche delle novità assolute. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Comici spettacolo Reggio, un successo il 'Festival metropolitano della comicità' ...Calabria con la direzione artistica e organizzativa dell'associazione culturale arte e spettacolo "... artisti nazionali provenienti dai più noti format comici televisivi ( Zelig, Colorado e Made in sud ...

Entra nel vivo il ricco cartellone di eventi Molfetta in Luce in vista del Natale ...il Concerto di Natale nel Mondo a cura di Pro Artibus e lo spettacolo teatrale "La Grecìa Perduta" di E. Castagna nella Sala dei Templari alle ore 18,00 con la compagnia Il Carro dei Comici. Martedì ...

Spettacolo di cabaret "Persi per persi" MonzaToday Un Natale tutto da ridere al Teatro Totò con Oscar Di Maio Un Natale tutto da ridere al Teatro Totò, dove, fino al prossimo 9 gennaio 2022, per tutte le feste, ci sarà Oscar Di Maio con lo spettacolo scritto e diretto da Marco Lanzuise, “Cornuti e Contenti”.

Russell Howard: Lubricant – recensione dello show comico Netflix Uno speciale in due parti per celebrare il ritorno del comico Russell Howard su Netflix, tra stand-up e crisi artistica durante i lockdown ...

