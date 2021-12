Cometa Leonard e parata di Pianeti: spettacolo nei cieli del litorale romano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladispoli – Una foto frutto del lavoro di squadra. Si tratta della Cometa Leonard con parata dei Pianeti Venere, Saturno e Giove. Sono servite diverse macchine fotografiche per poter realizzare questo risultato: Samsung NX1000: 10 pose da 13 secondi ISO-800. Contributo per la cattura della Cometa; Xiaomi Redmi Note 8 Pro: 5 pose da 16 secondi ISO-1200. Contributo per la cattura del paesaggio e dei Pianeti; Canon EOS 1200D: 16 pose da 20 secondi ISO-800. Contributo servito per la cattura delle stelle deboli e della Cometa. Gli autori di questo scatto, realizzato a Marina di San Nicola, sono Gabriele Spaziani, Giuseppe Conzo, Luciana Guariglia, Cristiano Negroni e Chiara Elisabetta Tronci. Foto © Gruppo Astrofili Palidoro Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladispoli – Una foto frutto del lavoro di squadra. Si tratta dellacondeiVenere, Saturno e Giove. Sono servite diverse macchine fotografiche per poter realizzare questo risultato: Samsung NX1000: 10 pose da 13 secondi ISO-800. Contributo per la cattura della; Xiaomi Redmi Note 8 Pro: 5 pose da 16 secondi ISO-1200. Contributo per la cattura del paesaggio e dei; Canon EOS 1200D: 16 pose da 20 secondi ISO-800. Contributo servito per la cattura delle stelle deboli e della. Gli autori di questo scatto, realizzato a Marina di San Nicola, sono Gabriele Spaziani, Giuseppe Conzo, Luciana Guariglia, Cristiano Negroni e Chiara Elisabetta Tronci. Foto © Gruppo Astrofili Palidoro

