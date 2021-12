Come stanno a 6 mesi i bambini nati da madri con Covid durante la gravidanza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo i risultati ottenuti da un nuovo studio, sviluppato dall’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago e della Northwestern Medicine, i bambini nati da madri affette da Covid durante la gravidanza a 6 mesi dal parto non risultano essere influenzati dall’esposizione prenatale. La ricerca scientifica, pubblicata sul Journal of Perinatal Medicine, riporta dunque gli esiti sui neonati esaminati nel più lungo follow-up sviluppato fino ad oggi sugli effetti dell’esposizione prenatale al virus. Il team di ricercatori provenienti dall’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, ha esaminato 33 donne affette da Covid durante la gestazione e i loro bambini. Del ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) Secondo i risultati ottenuti da un nuovo studio, sviluppato dall’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital di Chicago e della Northwestern Medicine, idaaffette dalaa 6dal parto non risultano essere influenzati dall’esposizione prenatale. La ricerca scientifica, pubblicata sul Journal of Perinatal Medicine, riporta dunque gli esiti sui neoesaminel più lungo follow-up sviluppato fino ad oggi sugli effetti dell’esposizione prenatale al virus. Il team di ricercatori provenienti dall’Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, ha esaminato 33 donne affette dala gestazione e i loro. Del ...

