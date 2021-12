Colantuono, con l’Inter servira’ prestazione perfetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Affrontiamo l’avversario piu’ in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo rendera’ il nostro compito ancora piu’ arduo”. Cosi’ Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha presentato la sfida si domani contro l’Inter. “Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta. servira’ una prestazione perfetta per cercare di giocarcela con le nostre armi. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perche’ nelle ultime gare la prestazione c’e’ stata e avremmo meritato di piu'”. Il tecnico ha quindi concluso: “Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto cio’ ha amplificato le difficolta’. Inoltre la situazione societaria ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Affrontiamo l’avversario piu’ in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo rendera’ il nostro compito ancora piu’ arduo”. Cosi’ Stefano, tecnico della Salernitana, ha presentato la sfida si domani contro. “Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta.unaper cercare di giocarcela con le nostre armi. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perche’ nelle ultime gare lac’e’ stata e avremmo meritato di piu'”. Il tecnico ha quindi concluso: “Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto cio’ ha amplificato le difficolta’. Inoltre la situazione societaria ...

