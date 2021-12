Claudio Lotito | la Giunta per le elezioni vota ancora una volta per assegnare il seggio in Senato al patron laziale La palla torna all’Aula

Advertising

JuveVinciPerMe : 'La Serie A punta a far concludere il campionato alla Salernitana. E' quanto emerso dall'assemblea di oggi dei club… - sportli26181512 : TMW - Lotito sul caso Salernitana: 'Io ormai sono fuori': Claudio Lotito, patron della Lazio, si è così espresso do… - ModernoTifoso : @FrancescoRapone Un film scritto e diretto da Claudio Lotito. Il classico cinepanettone all'italiana. - VAZN_IT : Mi Si Escludeva di Claudio Lotito - sportli26181512 : Caso Salernitana, Lotito: 'Perché chiedete a me? Ormai sono fuori' VIDEO: Il presidente della Lazio, Claudio Lotito… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Lotito

Interrogato in merito alla vicenda, il patron della Lazio,, ha rilasciato un commento piccato: 'Soddisfatto? Io sono fuori dalla Salernitana, perché chiedete a me?'. La Salernitana e ...Commenta per primo Il presidente della Lazio ,, commenta il caso Salernitana dopo l'Assemblea di Lega Serie A: 'Non chiedete a me, ormai sono fuori e non ho più potere'.La Serie A prende posizione sul caos legato al futuro della Salernitana e della situazione ha parlato anche Lotito. Ecco che cosa ha detto ...Claudio Lotito, patron della Lazio, si è così espresso dopo il Consiglio di Lega Serie A sul caso Salernitana: Presidente ma ha visto lo striscione di protesta dei tifosi ...