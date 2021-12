Ciclismo, Fabio Jakobsen: “Giro o Tour? Prima penso alla primavera. Groenewegen? Sono felice di tornare in bici” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Fabio Jakobsen, dopo essere tornato in bici nel 2021, pensa a un 2022 da assoluto protagonista con la maglia della Quick-Step Alpha Vinyl Team. Il ciclista olandese, classe 1996, in un’intervista al De Telegraaf ha toccato diversi temi esprimendosi su tutto quello che in questo momento lo riguarda a livello sportivo e non solo. “Quando attraversi qualcosa di così intenso, realizzi quel che hai, ma anche quello che puoi perdere”, ha detto facendo una fotografia sul suo momento attuale e passato. Poi, sul Tour de France 2022 ha aggiunto: “Vorrei correrlo, ma Prima di tutto guardo alla Primavera. L’ho persa nelle ultime due stagioni ed è lì che dovrò dimostrare di meritare il posto nella selezione per il Giro d’Italia o il Tour. Mi piace ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021), dopo essere tornato innel 2021, pensa a un 2022 da assoluto protagonista con la maglia della Quick-Step Alpha Vinyl Team. Il ciclista olandese, classe 1996, in un’intervista al De Telegraaf ha toccato diversi temi esprimendosi su tutto quello che in questo momento lo riguarda a livello sportivo e non solo. “Quando attraversi qualcosa di così intenso, realizzi quel che hai, ma anche quello che puoi perdere”, ha detto facendo una fotografia sul suo momento attuale e passato. Poi, sulde France 2022 ha aggiunto: “Vorrei correrlo, madi tutto guardovera. L’ho persa nelle ultime due stagioni ed è lì che dovrò dimostrare di meritare il posto nella selezione per ild’Italia o il. Mi piace ...

