Christmas Blues: perché a Natale c'è chi diventa triste (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembra paradossale, ma nel periodo dell'anno in cui più ci si dovrebbe sentire più felici, tra luci sfavillanti e momenti festosi, ci sono persone che scivolano nella tristezza e addirittura nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sembra paradossale, ma nel periodo dell'anno in cui più ci si dovrebbe sentire più felici, tra luci sfavillanti e momenti festosi, ci sono persone che scivolano nellazza e addirittura nella ...

Advertising

leggoit : Perché siamo tristi a Natale? Cos'è il Christmas Blues e come combatterlo - occhio_notizie : Durante le vacanze c’è una concentrazione particolare di fattori di rischio per il disagio #Natale #feste… - Gazzettino : Perché siamo tristi a #natale? Cos'è il #christmas blues e come combatterlo - Blues_965 : RT @OfficialASRoma: ?? It's a Magic Christmas ?? Ovunque, magicamente, tutti insieme ???? #ASRoma -