Chris Noth è accusato di stupro da due donne con racconti dettagliati, il Mr. Big di Sex and The City: “Rapporti consensuali” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Chris Noth è accusato di stupro, da due diverse donne che hanno raccontato di aver incontrato l’attore e di essere state forzate a subire Rapporti sessuali, in circostanze risalenti a diversi anni fa. Le rivelazioni shock arrivano a una settimana dal debutto del revival di Sex and The City, la nuova serie HBO And Just Like That, che peraltro ha visto il personaggio di Mr. Big decisamente in primo piano. Chris Noth è accusato di stupro da due donne che non si conoscono tra loro e che riferiscono fatti molto circostanziati, di cui avevano già parlato in passato in diverse sedi senza che si arrivasse a delle accuse in ambito giudiziario. Le due vittime hanno parlato a The Hollywood ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)di, da due diverseche hanno raccontato di aver incontrato l’attore e di essere state forzate a subiresessuali, in circostanze risalenti a diversi anni fa. Le rivelazioni shock arrivano a una settimana dal debutto del revival di Sex and The, la nuova serie HBO And Just Like That, che peraltro ha visto il personaggio di Mr. Big decisamente in primo piano.dida dueche non si conoscono tra loro e che riferiscono fatti molto circostanziati, di cui avevano già parlato in passato in diverse sedi senza che si arrivasse a delle accuse in ambito giudiziario. Le due vittime hanno parlato a The Hollywood ...

