Chi è Emanuela Fanelli? Chi è il suo fidanzato? Cosa sappiamo della biografia e della sua vita privata

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Classe 1986,è diventata nota al grande pubblico per aver partecipato a ‘Una pezza di Lundini’, di e con Valerio Lundini, diventando a tutti gli effetti la vice del comico capitolino. Ma la, a differenza di Lundini che nasce comico, nasce attrice e sin da adolescente ha recitato a teatro, per poi esordire al cinema con l’ultimo film di Claudio Caligari, ‘Non essere cattiva’. Una serie di altri ruoli per lei, qualche premio, la radio con Lillo & Greg (per ‘610’ su Rai Radio 2) ed infine l’exploit sul secondo canale con Lundini. Un exploit tale da essere scelta come volto di ’60 sul 2?, programma volto a celebrare i sessant’anni del secondo canaletv pubblica. Un modo per apprezzare la gradevole ironia...